Nach Säuberungsaktion: Ascherslebener Verschönerungsverein wendet sich mit Brief an FCM-Chefetage

Aschersleben/MZ/kb - Mit einem Brief haben sich der Verschönerungsverein, die Stadtwerke, die Aschersleber Kulturanstalt und der Bauwirtschaftshof an die Geschäftsführung des 1. FC Magdeburg gewandt. Grund für die Schreiben an Otmar Schork und Martin Geisthardt ist das Treiben der FCM-Fans in der Stadt.