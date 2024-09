Seit Montagfrüh ist die Postbankfiliale in Aschersleben aufgrund eines Einbruchs geschlossen. Wie lange die Schließung dauert, ist derzeit nicht bekannt.

Aschersleben/MZ/fge - Wer am Montagmorgen in die Filiale der Postbank an der Ascherslebener Herrenbreite wollte, wurde durch ein rot-weißes Polizei-Absperrband daran gehindert. Nach bisherigen Informationen der MZ wurde im Eingangsbereich des Gebäudes ein Geldautomat angegriffen.