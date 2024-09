Der Name täuscht: Es sind nicht 17 Hippies, sondern zehn, die auf der Bühne in Aschersleben stehen. Doch deren Musik hat es in sich.

Aschersleben/MZ - Er wüsste jetzt gar nicht, wo er die Musik einordnen soll, sagt ein begeisterter Besucher des „17 Hippies“-Konzertes am Sonnabend im Bestehornhaus. Unbewusst trifft er damit die Intention der Hippies. Die vielköpfige Truppe auf der Bühne – an diesem Abend sind es zehn durchweg exzellente Musiker – lässt sich in keine der gängigen Genres pressen und ist genau deshalb so authentisch. Der Sound mischt Weltmusik mit Elementen von Rock und Pop und trifft das Publikum mitten ins Herz: mal treibend und wild, mal sanft und melancholisch, aber immer lebendig und voll mitreißender Spielfreude.