SLK live: Der newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Dreharbeiten in Schönebeck, deren Geschichte fast noch spannender ist als der Polizeiruf selbst, das Salzlandtheater in Staßfurt startet mit Tanz und mehr in die Spielzeit, in Bernburg kämpfen so viele Kinder- und Jugendfeuerwehren wie noch nie um den Sieg: Im Ticker von Montag, 16. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.