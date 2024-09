Auch in diesem Jahr wird es in Aschersleben wieder einen Berufsorientierungstag geben, für den bereits knapp 1.450 Jugendliche gemeldet sind. Parallel wird die Suche nach der passenden Ausbildung online unterstützt.

Schüler in Aschersleben bekommen Hilfe bei Ausbildungssuche

Aschersleben/MZ. - Traditionell laden der Wirtschaftsclub Aschersleben und die Stadt am letzten Donnerstag vor den Herbstferien zum Berufsorientierungstag (BOT) in das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus ein. Dieser findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt und ist entsprechend für den 26. September geplant.