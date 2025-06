Das Ensemble des Clack-Theaters Wittenberg kündigt eine neue Ausgabe von „Kinky Summer“ an. Ab dem 2. Juli können Besucher im Rahmen dieses besonderen Veranstaltungsformats unterhaltsame Shows auf der Bühne am Markt 1 erleben. Wer dort noch erwartet wird.

Wittenberg/MZ. - Wenn Stefan Schneegaß den „Kinky Summer“ im Clack-Theater Wittenberg in Kürze beschreiben soll, dann so: „Sommer, Sonne, Strand und Meer.“ Also, zumindest vom Gefühl her, denn Strand und Meer befinden sich ja nicht vor der Haustür. In jedem Fall haben sie auch in diesem Jahr ein sommerlich-leichtes Programm gestrickt, oder um es mit den Worten vom Clack-Management zu formulieren: Wenn „die beschauliche Lutherstadt zur Comedy-Hochburg Wittenberg“ wird.