Pokal der Salzlandsparkasse 90 Schützen auf Anlage der Harzschützenkorporation „Salzkoth-Ascania“ in Aschersleben am Start

Auf der Schießanlage der HSK „Salzkoth-Ascania“ wurde am Sonnabend der Pokal der Salzlandsparkasse ausgeschossen. Was die Veranstaltung in Aschersleben besonders macht.