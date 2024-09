Probleme am Warntag in Barby, eine Odyssee zum Winzerfest in Freyburg wegen der Bahnbaustelle bei Schönebeck, ein Parfümdieb wird in Bernburg vom Video überführt, Staßfurt diskutiert weiter über die Zukunft der Bode: Im Ticker von Freitag, 13. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 12. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 13. September 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.03 Uhr: Sekundenschlaf hat am späten Donnerstagabend auf der A14 zwischen Bernburg und Staßfurt zu einer stundenlangen Vollsperrung geführt, wie die Polizei meldet.

Bei dem Unfall waren hunderte Liter Diesel ausgelaufen. Alle Details zu dem Unfall lesen Sie hier.

Probleme beim Warntag in Barby

6.44 Uhr: Pünktlich 11 Uhr schrillten am Donnerstag die Warnapps auf den Telefonen der Menschen im Salzlandkreis los. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte in ganz Deutschland zum Warntag eine Probewarnung herausgegeben. Und so vibrierten auch in der Region die Handys mit einem Warnton los.

Aber nicht nur diese. Auch etliche Sirenen auf den Dächern sprangen an. Die Sirenen waren noch ein weiteres Mal um 11.45 Uhr zu hören. Das sei das Zeichen für die Entwarnung gewesen. Offen ist allerdings noch, ob auch tatsächlich alle in Betrieb befindlichen Sirenen zu hören waren, wie etwa die erst auf dem Dach der Diesterwegsgrundschule in der Bernburger Talstadt montierte. Sie tat ihren Dienst, wie die Talstädter vernehmen konnten.

„Eine genaue Auswertung kann erst in der kommenden Woche erfolgen - dann mit allen Rückmeldungen aus den Städten und Gemeinden“, erklärte Kreissprecher Marko Jeschor. Telefonisch sei die Kreisverwaltung lediglich bereits jetzt darauf hingewiesen worden, dass es in Barby offenbar eine technische Störung einer Sirene gab. Die Sirenenwarnung erfolgte länger als die vorgesehene Minute. (kth)

Odyssee auf Schienen zum Winzerfest

6.29 Uhr: Der Zugverkehr zwischen Schönebeck und Magdeburg ist wegen Arbeiten an 16 Weichen derzeit stark eingeschränkt.

Die Sanierung der Weichen im Bahnhof Schönebeck sorgen für Chaos und längere Reisen. (Foto: Saskia Fischer)

Was ein Schönebecker jetzt bei einem Besuch des Winzerfestes in Freyburg alles so erlebt hat, erzählen wir Ihnen hier. So viel sei verraten: Es wurde eine Odyssee.

Wer ist der Parfümdieb auf dem Video?

6.19 Uhr: Wer hat das Parfüm gestohlen? Ist es wirklich der Angeklagte, der auf dem Video zu sehen ist?

Teures Parfüm hat ein Dieb in Bernburg mitgehen lassen. Aber war es wirklich der Angeklagte, der sich vor dem Amtsgericht verantworten muss? ((Foto: Imago/C3 Pictures))

Am zweiten Verhandlungstag hat das Amtsgericht Bernburg dafür eine Sachverständige zu Rate gezogen. So ist ihr Urteil und das Gerichtes ausgefallen.

Staßfurts Bode-Träume sind im Fluss

5.57 Uhr: Wie es an der Bode weitergehen soll und wie sie die Stadt lebenswerter machen könnte, darüber diskutierten Planer jetzt mit den Bürgern in Staßfurt.

Zugang zur Bode stand neben mehr Gastronomie und Bootsanlegern auf vielen Ideen-Zetteln. Einiges ist schon vorhanden - wie der Biergarten vom Landhaus (links). Im Bau ist ein Kanuanleger (Mitte). Den Kaiserhof (rechts ein Stück vom Saal), die alte Bibliothek und Reste der Mühle Rebentisch könnten ein Komplex werden. (Foto: Falk Rockmann)

Bootsanleger, Cafés, Zugang – einige Ideen beim Staßfurter Bürgerforum zur Erschließung des Lebensraums Bode befinden sich sogar schon in der Umsetzung.