Bernburg/MZ. - Es ist die große Frage, die viele Hundehalter in der Region Bernburg beschäftig: Woran starb der japanische Jagdhund Chico? Der vierjährige Rüde war am Abend des Ostersamstages nach einer Bissattacke auf ein zehnjähriges Kind an der Dessauer Straße von Mitarbeiter des Tierheims Plömnitz eingefangen und mitgenommen worden. Als der Halter das von einem Grundstück in Baalberge ausgebüxte Tier abholen wollte, war es tot. Nun beginnt die Suche nach der Todesursache.