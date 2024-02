Mit einer Schnapszahl auf Bernburgs Straßen unterwegs, ein Ausflug in den Güstener und Staßfurter Sitzungskarneval und einer in die Geschichte der Friedensfahrt: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 9. Februar 2024.

Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 12. Februar 2024:

Das ist neu am Montag:

6.14 Uhr: Betrunken an Karneval - und das ausgerechnet mit einer Schnapszahl: Die Polizei hat am Wochenende in der Bernburger Solbadstraße einen Mann gestoppt, der den Beamten am Steuer eines Kleintransporters wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war.

Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, sei dieser schon leicht schwankend ausgestiegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Im Anschluss soll der Mann auch noch Widerstand geleistet haben, was zu einer weiteren Strafanzeige führte. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerscheins des Mannes wurden eingezogen.

Scharfe Spitzen gegen die politischen Spitzen

6.03 Uhr: Polit-Kritik kommt wieder an - zumindest beim närrischen Volk und in der zu Ende gehenden fünften Jahreszeit in Güsten und Hohenerxleben. Politische Themen hatten zuletzt beim hiesigen Karneval eher Pause.

Auch die Karnevalisten in Hohenerxleben und in Güsten (Foto) nehmen kein Blatt vor den Mund. Ob beim Motto, in Liedtexten oder in der Bütt. (Foto: Falk Rockmann)

Am Wochenende aber - mittendrin im Höhepunkt der tollen Tage - war auch darüber Lachen angesagt. Worüber genau, das lesen Sie hier.

Ein Turban auf dem Rennrad

5.58 Uhr: Einen Ausflug in die Geschichte des DDR-Radsports unternehmen wir gerade mit unserer Serie über die Friedensfahrt in Zusammenarbeit mit dem zugehörigen Museum in Kleinmühlingen. Hier finden Sie die nächste Folge.

Ohne Turban stieg Dhana Singh (links) nicht aufs Rad. (Foto: Radsportmuseum)

Dabei geht es dieses Mal ins Jahr 1954, das neue Pedalritter an die Startlinie brachte. Exotischer als die Teilnahme der UdSSR war dabei vor allem die Indiens. Der Turban des Inders Dhana Singh, den er immer trug, war noch lange Gesprächsstoff und fand Eingang in die Analen der Friedensfahrt.