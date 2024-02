Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Viele Regenschirme sind am Sonntagnachmittag am Ascherslebener Marktplatz und in der gesamten Innenstadt aufgespannt. Doch die Schirme sollen nicht etwa vor dem herunterkommenden Nieselregen schützen. Ihre Funktion ist an diesem Tag eine andere: Sie dienen als Hilfsmittel beim Fangen von Kamelle – allerhand süßen Leckereien. Denn in der Stadt ist es wieder an der Zeit für den Höhepunkt der Karnevalssession: den Rosensonntagsumzug.