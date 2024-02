Was diese Veranstaltung noch so besonders machte und wo beim nächsten Mal gefeiert werden soll.

Bernburg/MZ. - Diese Karnevalsveranstaltung am Samstag wird den Jecken in Bernburg wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Denn es war die vorerst letzte des Bernburger Karnevalclubs (BKC) im Kurhaus vor dem Umbau. Mindestens zwei Jahre lang wird hier ab Sommer gebaut - und danach wird sicher vieles anders sein. Die vorerst letzte Rosensamstagsparty an dieser Stätte war aber mindestens noch aus einem anderen Grund bemerkenswert: Und das hat mit dem außergewöhnlichen Prinzenpaar tun. Die Proklamation von Prinz Marco I. und seiner Lieblichkeit Violetta I. war nicht nur äußerst lang. Sie war auch gespickt mit Gesangseinlagen. So etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben.