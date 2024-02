An der A14 bei Könnern soll ein Mega-Logistiklager entstehen. Dabei ist daneben das einstige Aldi-Lager verwaist, in dem sich der Onlinehändler Relaxdays befand. Wie passt das zusammen?

Ehemaliges Aldi-Lager in Könnern steht wieder leer - wer folgt auf Relaxdays?

Das ehemalige Aldi-Lager in Könnern steht wieder leer.

Könnern/MZ. - Die Laster rollen nicht mehr zu den unzähligen Toren des ehemaligen Aldi-Lagers am Autohof an der A14 bei Könnern. Keine Ware geht rein, erst recht kommt keine verpackt in Kartons wieder raus. Nahezu „geräuschlos“ hat sich Sachsen-Anhalts größter Online-Händler Relaxdays aus Könnern verabschiedet und ein leeres, 24.000 Quadratmeter großes Logistiklager zurückgelassen.