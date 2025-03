Ein Blick zurück in Staßfurts Fernseher-Geschichte, Könnerns neue Cops, eine Rutsche als Rettungsweg in einer Kita Plötzky: Im Ticker von Mittwoch, 26. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 25. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 26. März 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

9.24 Uhr: Die Einwohnerzahl von Aschersleben sinkt aufgrund der geringen Geburtenzahl trotz vieler Zuzüge.

Knapp 27.000 Einwohner lebten zum Stichtag 31. Dezember 2024 in Aschersleben und den Ortsteilen. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Gegen den Trend wächst vor allem Drohndorf. Was die Ortschefin dazu sagt, sagen wir Ihnen hier.

Die Polarlichter sind zurück über dem Salzlandkreis

8.31 Uhr: Zwei Ascherslebener Sternfreunde entdecken in den letzten Nächten wieder das Leuchten der Polarlichter über Aschersleben und dem Salzlandkreis.

Sternfreund Matthias Bley hat mit seiner Videokamera Polarlichter (oben auf dem Bild) entdeckt. (Screenshot: Matthias Bley)

Was sie genau gesehen haben, erklären wir Ihnen hier.

Fit für Sportino in Bernburg

7.43 Uhr: Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, 2. April, findet, wie schon zur Tradition geworden, das diesjähriges Eltern-Kind-Sportfest in der Eichenwegturnhalle in Bernburg statt. Beginn ist um 16 Uhr.

In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Fit für Sportino“. Es erwarten Kinder und Eltern viele sportliche Spiele und Aufgaben. Alle Kinder, die Sportino beim Bestreiten der Aufgaben helfen, erhalten das Mini-Sportabzeichen.

„Wir freuen uns, dass auch wieder einige Sportler des SV Anhalt Bernburg mit von der Partie sind. Für unsere Kinder und Eltern ist diese Veranstaltung immer ein besonderer Höhepunkt“, sagt Sabine Anderson Leiterin von der Kita „Friedrich Fröbel“.

Kanarien- und Exotenfreunde reden über Schwanzmeise

6.56 Uhr: Am Freitag, 4. April, trifft sich der Liebhaberverein Kanarien- und Exotenfreunde Aschersleben 1890 zur Jahreshauptversammlung im Party Treff, Lübenstraße 24a.

Bereits 17.30 Uhr startet der Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Essen. Die eigentliche Sitzung beginnt 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen der Jahres- und Kassenbericht, die Wahl des Vorstandes, Tierbestände, diverse Ehrungen, die Vogelbörse in Hardenberg und einiges mehr.

Bei der Tierbesprechung geht es diesmal um die Schwanzmeise. Nicht nur Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme eingeladen. Einer Ankündigung zufolge können auch alle anderen Tier- und Vogelfreunde gerne vorbeischauen.

Da schon fünf Millionen Fernseher aus Staßfurt

6.11 Uhr: Einmal im Monat blättern wir in Staßfurt in alten Zeitungsbänden. Und dann erzählen wir, was wir dabei über die Menschen dort und in der Umgebung herausgefunden haben.

Heute sind es Museumsstücke bei den Freunden der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik an der Löderburger Straße. Vor 50 Jahren wurde im Staßfurter Fernsehgerätewerk der fünfmillionste Fernseher produziert. (Foto: Jessica Seemann)

Was das dieses Mal mit fünf Millionen Fernsehern zu tun hat, erklären wir Ihnen hier.

Das sind Könnerns neue Cops

Sie kümmern sich ab sofort um die Sicherheit in der Stadt: Matthias Kleine und Dennis Gonschorek sind als Regionalbereichsbeamte unterwegs.

Matthias Kleine (links.) und Dennis Gonschorek sind die neuen Regionalsbereichsbeamten der Polizei in Könnern. (Foto: K. Thormann)

Wie Könnerns neue Cops für Ordnung sorgen wollen, sagen sie Ihnen hier.

Ist die Rutsche die Rettung für die Kita-Kinder in Plötzky?

Abenteuerliche Fensterflucht in der Kita Plötzky: Der zweite Rettungsweg in der Kindertagesstätte ist wirklich nicht optimal.

Ob die Rutsche als zweiter Rettungsweg im Land Sachsen-Anhalt akzeptiert wird, lässt die Stadt nun nachprüfen. (Foto: Olaf Koch)

Die AfD-Fraktion will nun prüfen lassen, ob eine Tür eingebaut und die Rutsche genutzt werden kann.