Güstener Kameraden sind 2024 am häufigsten ausgerückt

Plötzkau/MZ. - Seinen großen Abschiedsempfang als Kreisbrandmeister hatte Hans-Ulrich Robitzsch zwar schon. Aber er ließ es sich trotzdem nicht nehmen, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Saale-Wipper teilzunehmen, die nach 2024 zum zweiten Mal für alle Wehren zusammen im Plötzkauer Haus der Vereine stattfand, und ein paar letzte Worte in seiner Funktion als Kreisbrandmeister zu sagen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sei „eine der schlagkräftigsten Feuerwehren im Salzlandkreis", sagte Robitzsch. Auch in Hinblick auf den Nachwuchs werde gute Arbeit geleistet.