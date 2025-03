Cochstedt/MZ - Es riecht nach frischem Holz, sanftes Licht flackert in warmen Farben, während das Wasser leise plätschert – der neue Wellnessbereich im Hotel Eichengrund in Cochstedt lädt zum Entspannen ein. „Immer wieder haben uns Gäste gefragt, ob wir so etwas haben“, erzählt Heike Möwes, Chefin des Hauses. „Jetzt haben wir investiert und einen Ort geschaffen, an dem unsere Gäste zur Ruhe kommen können.“

