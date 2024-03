Im Bernburger Tiergarten wird allerhand erneuert, das Museum in Staßfurt soll schöner werden und in Schönebeck sorgen gefällte Tannen für Ärger bei den Anwohnern: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 29. Februar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 1. März 2024:

Das ist neu am Freitag

7.12 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen im Salzlandkreis ist im Februar im Vergleich zum Vormonat geringfügig zurückgegangen – um 0,1 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent. Im Salzlandkreis waren 7.910 Menschen arbeitslos – 77 weniger als im Januar.

So sehen die aktuellen Arbeitlosenquoten im Salzlandkreis aus. (Grafik: Kroschel)

Während die allgemeine Arbeitslosigkeit gesunken ist, hat sie in der Gruppe der jungen Arbeitnehmer im Alter von 15 bis 25 Jahren um 0,2 Prozentpunkte zugenommen und liegt nun bei 8,3 Prozent. „Im Februar beenden Auszubildende in dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen ihre Ausbildung. Werden sie nicht nahtlos vom Ausbildungsbetrieb oder einem anderen Arbeitgeber in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen, melden sie sich arbeitslos“, erklärt Heike Schittko, Chefin der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt West, diese Entwicklung.

Schittko ergänzt aber: „Da die Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften weiterhin hoch ist, gehen wir von einer zügigen Integration in den Arbeitsmarkt aus.“

Kennen Sie eigentlich unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Fachhochschule verabschiedet Absolventen

6.36 Uhr: Vom heutigen Freitag an sind sie als Polizeimeister oder Polizeikommissare im Dienst. Am Donnerstag haben 109 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule der Polizei bei einer Festveranstaltung in der Arena des Ballhauses in Aschersleben ihre Zeugnisse erhalten.

33 Frauen und 76 Männer haben den Vorbereitungsdienst in der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben erfolgreich absolviert. (Foto: Frank Gehrmann)

Insgesamt haben 33 Frauen und 76 Männer den Vorbereitungsdienst in Aschersleben erfolgreich absolviert. Sie arbeiten von nun an in den Dienststellen der Landespolizei. Bereits seit mehreren Jahren stellt Sachsen-Anhalt verstärkt Polizeinachwuchskräfte ein. Seit dem Jahr 2019 steigt die Zahl der Polizistinnen und Polizisten wieder. Ziel ist es, bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens die Zahl von 7.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu erreichen.

Im Jahr 2023 haben sich 2.625 junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule Polizei des Landes Sachsen-Anhalt beworben. Dies ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Anstieg: 2022 gab es insgesamt 2.511 und 2021 waren es 2.366 Bewerbungen.

Pläne für das Museum in Staßfurt

6.19 Uhr: Es ist eines der ältesten Häuser von Staßfurt. „Eine aufwendig gestaltete Galerie aus Eichenholz aus dem Jahre 1630 erlaubt Rückschlüsse auf den einstigen Reichtum der Salzgrafen“, weiß Josefine Mank, Leiterin Archiv, Bibliothek und Museum der Stadt zur baulichen Geschichte des Stadt- und Bergbaumuseums zu berichten.

Das Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt ist eines der ältesten Häuser der Salzstadt. Der Eingangsbereich empfängt Besucher nicht gerade mit einem einladenden Zustand. (Foto: Lisa Kollien)

Doch was genau ist mit dem alten, denkmalgeschützten Gebäude seitens der Stadt geplant? Immerhin sind einige Renovierungsarbeiten dringend erforderlich.

Kennen Sie eigentlich unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Streichelgehege zieht um

6.02 Uhr: Die wenigen Besucher, die im Spätwinter schon einen Spaziergang durch den Bernburger Tiergarten unternehmen, treffen dort derzeit einige Handwerker an. Denn gleich an drei Stellen auf dem Gelände wird gewerkelt. Rund 150.000 Euro investiert die Bernburger Freizeit GmbH nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Gruschka in die Umbau- und Sanierungsvorhaben.

Vorarbeiter Dirk Baumann von der Zimmerei Meißner bohrt Löcher in die Stützbalken, aus denen neben dem Flamingohaus (hinten in Pink) die Einhausung für einen Brunnen gebaut wird. (Foto: Engelbert Pülicher)

Zu ihnen gehört auch die Neugestaltung einer bisher ungenutzten Wiese direkt hinter dem Kassenhäuschen. Und das war noch längst nicht alles, was dieses Jahr im Tiergarten passieren soll.

Baumfällung an der Schönebecker Volkssolidarität

5.47 Uhr: Ärger in Schönebeck: Zwei Tannen wurden an der Krausestraße vor der Volkssolidarität abgesägt. Das fällt einem Zeitungsleser auf und wendet sich deshalb an die Redaktion.

An der Krausestraße in Schönebeck wurden zwei Bäume gefällt. (Foto: Paul Schulz)

Doch die Stadt hat mit der Fällung nichts zu tun. Wer genau den Auftrag gegeben hat, lesen Sie hier.