Aschersleben/MZ - Illegal entsorgter Müll oder mutwillig zerstörte Sitzbänke, Parkautomaten und Hinweisschilder. Die Vandalismusschlagzeilen in Aschersleben reißen nicht ab. „Fast täglich liest man dazu etwas in der Zeitung“, klagt Stadtrat Yves Metzing (SPD). Doch was kann dagegen unternommen werden? Die Fraktion Grüne/SPD hat sich so ihre Gedanken gemacht. Vor allem soll es den Verursachern von Vandalismus und illegaler Müllentsorgung an den Kragen gehen.