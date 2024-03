Beim Regionalausscheid im Vorlesewettbewerb in Aschersleben gewinnt Anastasia Loderstedt vom Gymnasium Stephaneum. Welches Buch sie ausgewählt hat und was die Jury überzeugt.

Wie Sechstklässler aus dem gesamten Salzlandkreis in Aschersleben Lesekompetenz beweisen

Nacheinander lesen die Kinder ihre ausgewählten Textein der Ascherslebener Kreisbibliothek. Hier Tanja Refert von der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Durch ihre langjährige Erfahrung als Verantwortliche der Kinderbuchabteilung und Organisatorin des regionalen Vorlesewettbewerbs in der Kreisbibliothek Aschersleben weiß Andrea Schwigon, wie sie den Kindern die Nervosität nehmen kann. Vor ihr sitzen nämlich einige ziemlich aufgeregte Leseratten, die an ihren jeweiligen Schulen Sieger der internen Vorlesewettbewerbe geworden sind. Das wiederum berechtigt sie nun, am kreisweiten Vorlesewettbewerb teilzunehmen.

Dieser ist am Mittwoch in der Kreisbibliothek ausgetragen worden. „Egal, wie weit ihr heute kommt. Denkt immer daran, dass ihr es schon weit geschafft habt“, erinnert Schwigon die Kinder, die nacheinander einen Text aus ihrem jeweiligen Lieblingsbuch vorlesen.

Jury hat viele Punkte im Blick

Die ausgewählte Passage wird dann von einer Jury auf Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung bewertet. Gelingt es dem Kind, den Bezug zur Handlung des Buches darzustellen? Ist die Buchauswahl dem Verständnis und Alter des Kindes angemessen? Gelingt es, Stimmung und Atmosphäre des Textes einzufangen und umzusetzen? Fragen wie diese und weitere muss die Jury im Blick haben. Ein bis fünf Punkte können pro Kategorie vergeben werden. Und das Kind mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt den Vorlesewettbewerb auf Kreisebene.

Anastasia Loderstedt gewinnt den Vorlesewettbewerb auf Kreisebene. (Foto: Frank Gehrmann)

Am Wettbewerb in Aschersleben nehmen zehn Kinder aus dem ganzen Salzlandkreis teil. Sie besuchen Schulen – Gymnasien, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen – in Aschersleben, Calbe, Bernburg, Schneidlingen, Staßfurt und Schönebeck.

Die meisten Punkte kann sich Anastasia Loderstedt vom Gymnasium Stephaneum erlesen. Die Sechstklässlerin stellt das Buch „Finsterwelt – Das verbotene Buch“ der Autorin Katharina Herzog vor, in dem es um ein magisches Internat für Kinder aus Märchenfamilien geht. Die Jury ist begeistert von der Ausdrucksweise und Textgestaltung sowie der gekonnten Betonung, vor allem bei den Zitaten. Auch ob laut genug und in angemessenem Tempo gelesen wird, muss die Jury bewerten.

Für den Landeswettbewerb qualifiziert

Für Anastasia Loderstedt geht es jetzt eine Runde weiter. Die Stephaneerin hat sich durch den Sieg am Mittwoch in Aschersleben automatisch für den Landeswettbewerb qualifiziert, der im Mai stattfindet. „Sag uns doch dann bitte, wie es gelaufen ist!“, meint Bibliotheksleiterin Susanne van Treek noch zu Anastasia Loderstedt, die in der Bibliothek keine Unbekannte ist. Schon seit vielen Jahren sei sie Nutzerin des Bibliotheksangebots, erzählt van Treek.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Er soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und sie so dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.