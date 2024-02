Gleich zwei Babys am Schalttag in Aschersleben: Ida und Aurelian haben ganz besonderes Geburtsdatum

Aschersleben/MZ - Der 29. Februar ist ein seltener Geburtstag: Nur alle vier Jahre können die an diesem Tag Geborenen im Schaltjahr so richtig zu ihrem Geburtsdatum feiern. So kamen am 29. Februar 2020 insgesamt 1.700 Babys in Deutschland auf die Welt, die jetzt zum ersten Mal ihren wirklichen Geburtstag begehen konnten.

Am Ascherslebener Ameos-Klinikum haben in diesem Jahr am 29. Februar gleich zwei Babys das Licht der Welt erblickt: Ida und Aurelian.

Die kleine Ascherslebenerin Ida war das erste Schaltjahrbaby. Sie erblickt bereits 1.19 Uhr das Licht der Welt. Mutter Lina und Vater Michael sind stolz, ihre erste Tochter in den Armen zu halten. Bei ihrer Geburt hat Ida eine Größe von 53 Zentimetern und wiegt 3.480 Gramm. „Am Schalttag Geburtstag zu haben, ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Mama Lina Rogalla.

Zweites Schaltjahrbaby ist Aurelian Frroku. Der kleine Junge kommt mit 51 Zentimetern und 3.295 Gramm zur Welt. Mama Jessica freut sich sehr über ihren Nachwuchs.

Die Leitende Hebamme Katrin Herrmann, Pflegedirektor Heiko Rabe und der stellvertretende Krankenhausdirektor Michael Voland gehörten zu den Ersten, die den frischgebackenen Müttern gratulierten.