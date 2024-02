Ideen fürs Altglas aus Staßfurt, schwierige Kostümsuche in der früheren Hochburg Bernburg und Spuren von Schüssen in der Nähe der Saalefähre: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.56 Uhr: In der Sitzung des Schönebecker Stadtrates haben Eltern der Schönebecker Ludwig-Schneider-Schule und der Pretziener Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ ihrem Unmut Luft gemacht. sind nach wie vor sauer. Kritisiert wurde einerseits die Essenversorgung in der Schule und andererseits die personelle Betreuung in der Kita.

Das Schulessen in der Schneider-Schule in Schönebeck war jetzt auch Thema bei der Ratssitzung. (Symbolfoto: dpa)

Elternvertreter der Schneider-Schule machten nochmals deutlich, dass es an der Qualität des Schulessens mangele: an der Warmhaltung, an den Lieferzeiten, an der Qualität. Der Stadt wurde vorgeworfen, im Vorfeld der Ausschreibung gegen das Schulgesetz verstoßen zu haben. Außerdem fragten die Eltern grundsätzlich nach dem Grund, wieso eine Neuausschreibung stattfand und ein neuer Essenanbieter gesucht wurde.

Was die Ursachen für die Kündigungswelle von Erzieherinnen in der Pretziener Kita sind, wollte eine Elternvertreterin von der Stadt wissen. Eingeräumt wurde, dass jetzt eine neue Erzieherin das Team verstärkt. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) beantwortete zu beiden Punkten ansatzweise die Fragen der Anwesenden, versprach aber eine umfängliche schriftliche Antwort.

Salzlandkreis: Online-Umfrage zu Mobilität und Klima

6.34 Uhr: Der Salzlandkreis hat eine Online-Umfrage zu Mobilität und Klimaanpassung gestartet und will mit den Ergebnissen sein Klimaschutzkonzept verfeinern. Aus ersten Ergebnissen einer Energie- und Treibhausgasbilanz sei bereits bekannt, dass im Salzlandkreis 2020 insgesamt 13 Prozent der Treibhausgas-Emissionen auf das Konto des Verkehrssektors gingen, teilt der Kreis mit. Dabei stießen auch die Transportwege für Industrie und Gewerbe und die zurückgelegten Wege mit dem Pkw, auf die man auf Kreisebene Einfluss nehmen könnte, noch zu viele Treibhausgase aus.

Mit einer Online-Umfrage, die bis 29. Februar auf der Webseite des Landkreises zu finden ist, sollen nun die Menschen in der Region einbezogen werden. In 15 Fragen werden Informationen und Anregungen zur Mobilität der Salzländer, zu ihren Arbeitswegen und zu praktikablen Verbesserungsvorschlägen in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung erfasst.

Wie ließe sich das mit dem Altglas lösen?

6.14 Uhr: Während sich der Salzlandkreis in Sachen Altglas-Container immer wieder als „nicht zuständig“ erklärt, wovon man halten kann, was man will, machen sich die Bürger Gedanken, wie das Problem gelöst werden kann.

Nur ein Beispiel: So sah der Altglas-Container-Platz an der Schlachthofstraße in Staßfurt aus. (Foto: Erhard Kopp)

In Staßfurt hätten da zwei so ihre Ideen. Ob das wirklich weiterhilft? Man traut sich gar nicht mehr zu fragen. Vor allem: Wen?

Kostüme sucht man in Bernburg vergeblich

6.05 Uhr: Einst haben sich jährlich tausende Faschingsfans mit Kostümen aus Bernburg eingekleidet. Doch die Corona-Pandemie hat das Geschäft nahezu zum Erliegen gebracht. Das hatte auch Folgen für den Traditionsgroßhändler Gurimo-tex.

Sylvia Horn ist seit der Wende in der Kostümbranche tätig. Derzeit betreibt sie drei Kunterbunt-Faschingsläden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Seit 1990 betrieb Gurimo-tex (der Name ist zusammengesetzt aus den Namen der drei Gründer aus Bernburg) einen Großhandel für Karnevalskostüme und Partyartikel. Gurimo-tex ist aber Geschichte in Bernburg. Wo man jetzt noch Kostüme bekommt, lesen Sie hier.

Schießübungen an der Saalefähre?

5.57 Uhr: Die alten Winden an der Saalefähre bei Groß Rosenburg und Werkleitz haben schon lange nichts mehr zu tun. Mit ihnen wurden die Auffahrtrampen bewegt, die früher am Ufer dem Wasserstand angepasst werden mussten. Seitdem die Gierfähren Auffahrtklappen haben, die quasi „mitfahren“, besitzen die Winden nur noch Erinnerungswert.

Hier trafen zwei Projektile die alte Fährwinde auf der Werkleitzer Saaleseite. Vermutlich stammen sie aus einer leistungsgesteigerten Waffe. (Foto: Thomas Linßner)

Und Beweiswert: Wer genau hinsieht, findet dort nämlich Spuren von Schüssen. Aus welchen Waffen die stammen? Einer, der sich auskennt, hat mal genauer hingesehen.