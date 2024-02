Mit der Gründung eines Gemeindepsychiatrischen Verbunds will der Salzlandkreis die Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen leichter zugänglich machen. Welche Partner den Verbund unterstützen.

Gründungsveranstaltung in Aschersleben: Salzlandkreis hat jetzt Gemeindepsychiatrischen Verbund

Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis hat jetzt einen Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV). 29 Kooperationspartner, darunter Fachkliniken, gemeinnützige Vereine, Reha-Einrichtungen oder Selbsthilfegruppen aus Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt, haben unter Federführung des Salzlandkreises bei einer Gründungsveranstaltung in der Weißen Villa in Aschersleben am Mittwoch den dafür notwendigen Vertrag unterschrieben.