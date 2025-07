Die Bürgerinitiative „Pro Mansfelder Bergland – keine Windkraft im Wald“ aus Biesenrode setzt ihre Protestaktionen gegen geplante Windkraftanlagen im Rammelburger Forst fort. Warum sie jetzt auch an den Landtag von Sachsen-Anhalt schrieb.

Gegen Windräder im Wald: Protestflug zum Dorffest in Biesenrode angekündigt

Die Bürgerinitiative hatte in der Vergangenheit auch schon zu einer Sternwanderung bei Biesenrode aufgerufen.

Biesenrode/MZ. - Mit einer besonderen Aktion will die Bürgerinitiative „Pro Mansfelder Bergland – keine Windkraft im Wald“ zum Volksfest in Biesenrode an diesem Wochenende auf sich aufmerksam machen.