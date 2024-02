Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Hier, an der Hegestraße, kurz hinter den Bahnschienen, in Bernburg stand man unter dem Dach einer großen Leichtmetallhalle plötzlich mitten im Land der Faschingskostüme. Mehr als 200.000 bunte Piraten-, Clowns-, Faultierkostüme reihten sich aneinander. Bereit zum Transport. Seit 1990 betrieb Gurimo-tex (der Name ist zusammengesetzt aus den Namen der drei Gründer aus Bernburg) einen Großhandel für Karnevalskostüme und Partyartikel. Seit der Wende wurden Kostüme vor allem für die Faschingszeit kreiert, zum Teil genäht und später in die ganze Bundesrepublik und nach Österreich versendet. Daran erinnern kann sich auch Sylvia Horn, gelernte Weißnäherin mit Meisterabschluss, die von Anfang an in dem Unternehmen beschäftigt war. Auch sie musste sich mit der Umstrukturierung des Kostümhändlers eine neue Aufgabe suchen.