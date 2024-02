An der Güstener Straße wurde gestern eine neue Sirene montiert - die 16. in Aschersleben und den Ortsteilen. Damit kann die Feuerwehr künftig bei Gefahr Ansagen in Rockkonzert-Lautstärke tätigen und die Bürger warnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Das laute Heulen von Sirenen, die jede Woche einmal in der Mittagszeit getestet wurden, kennen die älteren Ascherslebener noch. Doch in den 1990er Jahren begann man vielerorts mit dem Abbau. Erst vor ein paar Jahren wurde der Ruf nach Sirenen zur Warnung der Bevölkerung vor Gefahren wieder aktuell. Denn nachts, wenn viele ihr Handy ab- oder stummgeschaltet haben, würden sie eine Warnung per Handy nicht mitbekommen. Am Donnerstag wurde im Ascherslebener Kosmonautenviertel eine neue Sirene installiert.