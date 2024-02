Einheitsgemeinde im Süden des Altkreises verzeichnet 2023 als einzige in der Region einen Bevölkerungsanstieg. Wie die anderen Orte sich entwickelten, wie hoch der Ausländer-Anteil ist und wie alt die Menschen werden.

Bernburg/MZ. - Die Region Bernburg hat im Vorjahr 512 Einwohner verloren. Das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozent. Am Silvestertag 2023 lebten nach Angaben der Einwohnermeldeämter 56.662 Menschen in den Einheitsgemeinden Bernburg, Nienburg, Könnern und in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. 2022 war die Bevölkerungszahl insbesondere durch Ukraine-Flüchtlinge noch um 78 gestiegen.