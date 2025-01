Über sechs Millionen Euro geben Bund und Land für schnelles Internet in Plötzkau und Ilberstedt aus, 5G klappt in Schönebeck (fast) überall schon sehr gut, Jolinchen soll in der Rappelkiste in Rathmannsdorf für gesünderes Essen sorgen: Im Ticker von Donnerstag, 9. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 8. Januar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 9. Januar 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

8.35 Uhr: 60 Jahre Karneval in Alsleben heißt es in dieser Session. Dazu finden in der Turnhalle zwei Festveranstaltungen an den Sonnabenden 1. und 8. Februar jeweils ab 19.11 Uhr statt.

Ein Familienfasching ist für Sonntag, 2. Februar, ab 15.11 Uhr geplant. Am Sonnabend, 22. Februar, folgt dann ab 11.11 Uhr der große Festumzug durch die Stadt.

Der Vorverkauf der Karten geht am kommenden Montag, 13. Januar, ab 17 Uhr bei „Casa Flora“ los.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

„Kaffee im Café“ geht wieder los

7.44 Uhr: Die beliebte Veranstaltungsreihe „Kaffee im Café“ wird auch im Jahr 2025 fortgesetzt. Erster Termin ist laut einer Ankündigung der Aschersleber Kulturanstalt Sonntag, 9. Februar.

Musikalisch soll wie gewohnt ein unterhaltsames, kurzweiliges Programm mit bekannten Melodien aus Oper, Operette und Musical geboten werden. Ab 15 Uhr spielen Petra Steinbring am Flügel und Marco Reiß auf der Violine, während verschiedene Kuchen und das eine oder andere Tässchen Kaffee genossen werden können.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an [email protected].

Bahn: Freckleben hilft gestrandeten Reisenden

6.56 Uhr: Unbürokratische Hilfe hat die Ortschaft Freckleben für Reisende der Deutschen Bahn geleistet. Wie Ortsbürgermeister Frank Hänsgen am Mittwoch informierte, war bereits am späten Nachmittag des Neujahrstages ein Baum hinter dem Bahnhof auf die Gleise gestürzt.

Ein aus Sandersleben kommender Zug sei in diesen Baum hineingefahren, berichtete Hänsgen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus, um die Bahn und die Bahnschienen vom Astwerk zu befreien. Der Bahnverkehr kam für einige Stunden zum Erliegen, berichtete der Ortsbürgermeister.

Die Bahnreisenden wurden aufgrund des stürmischen Wetters in das Dorfgemeinschaftshaus nach Freckleben gebracht, sagte Hänsgen. Die Bahn habe daraufhin zwei Ersatzzüge bereitgestellt, so dass die Reisenden ihre Fahrt mit einiger Verzögerung fortsetzen konnten. (dan)

Glasfaser: Über sechs Millionen für Plötzkau und Ilberstedt

6.24 Uhr: Millionen für schnelles Internet: Bund und Land fördern Glasfaserausbau in Saale-Wipper mit über sechs Millionen Euro.

Der Glasfaser-Ausbau in Plötzkau und Ilberstedt soll mit Millionen von Bund und Land realisiert werden. (Symbolfoto: dpa)

Warum die Gemeinden Ilberstedt und Plötzkau davon besonders profitieren sollen, lesen Sie hier.

Wie gut klappt 5G in Schönebeck?

6.14 Uhr: Oh je 5G? Seit fünf Jahren gibt es bereits die fünfte Generation des Mobilfunkstandards.

Der infrastrukturelle Ausbau des Mobilfunknetzes für deFoto: Wolf von Dewitz/dpa (Symbolfoto: dpa)

Wie weit der Ausbau rund um Schönebeck abgeschlossen ist, für den Telekom, Vodafone und Telefónica verantwortlich sind, erfahren Sie hier.

Jolinchen ist gesünder in der Rappelkiste

5.58 Uhr: Die Rappelkiste Rathmannsdorf ist eine von 14 ausgewählten Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt, in der ein Projekt der AOK greift.

Ein Jolinchen, das Maskottchen des AOK-Projektes, gab es für die Rathmannsdorfer Rappelkiste. (Foto: Kita Rappelkiste)

Die Rappelkiste isst und lebt mit Jolinchen gesünder. So ist zumindest der Plan des Projektes.