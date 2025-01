Viele Haushalte in Aschersleben haben am Donnerstagmorgen kein Wasser.

Aschersleben/MZ. - Schreck in den Morgenstunden: Bei zahlreichen Haushalten in Aschersleben kommt am Donnerstagvormittag kein Wasser aus dem Hahn. Ursache dafür, so erklären die Ascherslebener Stadtwerke zeitnah auf ihrer Internetseite, sei ein Rohrbruch am Hochbehälter Alte Burg gewesen, der für Beeinträchtigungen bei der Trinkwasserversorgung verantwortlich ist – vor allem in der Innenstadt.