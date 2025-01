Zahlreiche Haushalte in Aschersleben haben am Donnerstagmorgen kein Wasser. Ein 1900 verlegtes Gussrohr ist gerissen. Welche Folgen Umschiebern und Druckerhöhung haben.

Reparaturarbeiten an defekter Hauptwasserleitung in Aschersleben dauern an

Die Arbeiten am Bruch der Hauptwasserleitung auf der Burg in Aschersleben werden länger dauern.

Aschersleben/MZ - Wer am Donnerstagmorgen in Aschersleben nach dem Aufstehen die Zähne putzen oder die Kaffeemaschine befüllen wollte, der erlebte in einigen Gebieten eine böse Überraschung. Mancherorts kam gar kein Wasser aus der Leitung, in anderen nur mit geringem Druck, bei wieder anderen gab es zunächst Luft, ehe Wasser floss.