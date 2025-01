Ein Rohrbruch sorgte dafür, dass am Donnerstagmorgen viele Haushalte in Aschersleben ohne fließendes Wasser sind. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren.

Ein Rohrbruch am Hochbehälter Alte Burg sorgte am Donnerstagmorgen in Aschersleben für Probleme bei der Trinkwasserversorgung.

Aschersleben/MZ. - Schreck in den Donnerstagmorgenstunden: In zahlreichen Haushalten in Aschersleben kommt kein Wasser aus dem Hahn. Ursache dafür, so erklären die Ascherslebener Stadtwerke zeitnah auf ihrer Internetseite, sei ein Rohrbruch am Hochbehälter Alte Burg gewesen, der für Beeinträchtigungen bei der Trinkwasserversorgung verantwortlich ist – vor allem in der Innenstadt.

Mit Hochdruck wird an der Beseitigung des Rohrbruchs gearbeitet. Im Bereich der Baustelle kommt es Auf der Alten Burg zu Behinderungen. (Foto: Frank Gehrmann)

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens“, erklären die zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke am Morgen. Durch die kaputte Leitung und die Arbeiten daran könnte es laut der Experten aber zu Eintrübungen des Trinkwassers, Druckschwankungen oder sogar dem zeitweisen Ausfall der Versorgung mit Wasser kommen.