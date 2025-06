Ein Brand hat die Berufsfeuerwehr Dessau am Mittwochmorgen ab 7.40 Uhr beschäftigt.

Balkon brennt an Mehrfamilienhaus in Dessau - Feuerwehr muss Wohnungstür aufbrechen

Einsatz am Mittwoch

In der Helmut-Kohl-Straße brannte es am Mittwoch.

Dessau/MZ. - Ein gemeldeter Wohnungsbrand hat die Berufsfeuerwehr Dessau am Mittwochmorgen um 7.40 Uhr in die Helmut-Kohl-Straße geführt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass nicht die Wohnung, sondern der Balkon des Mehrfamilienhauses brannte.

Da kein Mieter in der Wohnung war, verschafften sich die Feuerwehrleute über das Treppenhaus gewaltsam Zutritt zur Wohnung, um zu kontrollieren, ob sich nicht doch Personen in den Räumen befanden und, ob der Rauch in die Wohnräume gezogen ist.

Parallel dazu wurde über die Drehleiter ein zweiter Angriffsweg zum Balkon aufgebaut. Dort brannte der Holzfußboden auf rund einem Quadratmeter. Andere Gegenstände wurden laut der Feuerwehr nicht in Mitleidenschaft gezogen. Unklar ist auch, wodurch der Brand ausbrach. Grills, offene Feuerstellen oder andere Zündquellen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Wohnung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen, da sich das Feuer auf den Balkon beschränkte. Dennoch liegt der Sachschaden bei 3.000 Euro. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und vier Autos.