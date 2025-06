Halle (Saale)/MZ/EI. - Rund sechs Jahre nach einem Mord in der Südstadt in Halle hat das Bundeskriminalamt (BKA) den dringend tatverdächtigen Mohammad Suliman Niyazi auf die Fahndungsliste gesetzt und versucht, so doch noch einen Fahndungserfolg zu erzielen.

Polizei in Halle nimmt Hinweise entgegen

Der 30-Jährige wird verdächtigt, am 10. März 2019 seine 26 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin in ihrer Wohnung am Florentiner Bogen in Halle erstochen zu haben. Seitdem befindet er sich auf der Flucht. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen floh Niyazi nach der Tat über Frankreich (vermutlich Paris) in die Türkei. Laut BKA liegt die Vermutung nahe, dass er sich anschließend nach Afghanistan abgesetzt hat. Nach der Machtergreifung der Taliban im August 2021 könnte der Beschuldigte jedoch wieder zurück nach Deutschland geflüchtet sein. Ein Aufenthalt im Ausland, insbesondere im Raum Großbritannien, kann jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Mohammad Suliman Niyazi - ein Foto aus dem Jahr 2019. (Foto: Polizei)

Wer den Tatverdächtigen kennt oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter Tel. 0345/2241291 zu melden.