Rätsel um Warnbake in Bernburg: Was sichert sie seit zehn Jahren am Eichenweg?

Anwohner Walter Baldzer an der Warnbake, die schon seit dem Sommer 2014 auf dem Grünstreifen des Eichenwegs in Bernburg steht.

Bernburg/MZ. - Walter Baldzer kann sich noch genau erinnern an den Verkehrsunfall, einen Steinwurf entfernt vor seiner Haustür: „Es war im Sommer 2014, es lief gerade die Fußball-WM in Brasilien.“ Da prallte ein Maserati am Eichenweg in Bernburg gegen einen Jungbaum und überfuhr einen Metallpilz auf dem Grünstreifen. Die Insassen seien geflüchtet und hätten den mutmaßlich gestohlenen Sportwagen zurückgelassen.