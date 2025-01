In mehreren Orten rings um Bernburg werden am Wochenende Weihnachtsbäume verbrannt

Bernburg/MZ. - Weihnachten ist seit zwei Wochen vorbei und bei vielen „fliegt“ der Tannenbaum, unter dem die Familie zum Fest zusammensaß, spätestens am 6. Januar raus. Nun kann man ihn von der Müllabfuhr entsorgen lassen oder aber, wie es inzwischen vielerorts beliebt ist, den Baum beim Knutfest - ein Event, für das es unterschiedliche Namen gibt - ins Feuer werfen. An diesem Wochenende gibt es dazu in vielen Gemeinden die Möglichkeit, verbunden mit einem gemütlichen Beisammensein: Den Auftakt macht bereits am Freitag, 10. Januar, Belleben. Auf dem Platz an der Bushaltestelle findet ab 17 Uhr das Knutfest statt. Es gibt Glühwein und andere Köstlichkeiten sowie einen Grillstand. Wer seinen Weihnachtsbaum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis.