7.12 Uhr: Am Sonntag, 2. Juni, wird im Kunsthof Bad Salzelmen wieder zum „Schausieden am Sonntag“ eingeladen. Um 14 Uhr und um 16 Uhr gibt es jeweils eine halbe Stunde Wissen kompakt zum Thema Salz und mittelalterliche Salzproduktion.

Dabei kann auch Sole und Salz verkostet und die eine oder andere Schaufel Salz geerntet werden. Tickets gibt es in der Tourist-Info im Roten Haus oder online unter www.solepark.de.

Gelbe Himbeere: Ein Likör gewinnt

6.49 Uhr: Die „Gelbe Himbeere“, ein Fruchtlikör aus dem Lutherhof in Drohndorf, gehört zu den Gewinner-Produkten im Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“. Marlen und Kai Luther reihen sich mit ihrer Bewerbung ein in ein Rekord-Teilnehmerfeld von 84 Unternehmen, die 137 Produkte zur Verkostung einreichten. 17 davon sind mit einem Stern für regionale Spitzenerzeugnisse ausgezeichnet und am Mittwochnachmittag während einer Festveranstaltung in Magdeburg prämiert worden.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Landwirtschaftsministerium und organisiert von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Weitere Preisträger sind zum Beispiel die Lebenshilfe Halle mit ihrem Bier Böllberger Bock, ein Bierbrot der Bäckerei Thomas Ebenrecht aus Petersberg oder die Quedlinburger Pfarrhaustorte aus dem Café zum Roland. Der Likör aus dem Lutherhof zeichne sich aus durch sein „feinstes Aroma gelber Himbeeren“.

Klarer Freispruch für Plötzkau

6.17 Uhr: Der kleine Landesklasse-Verein SV Plötzkau war Ende März plötzlich im ganzen deutschen Blätterwald vertreten: von der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, der Bild-Zeitung bis hin zur Agentur DPA. Grund des riesigen Medieninteresses war ein Spielabbruch.

Gemeinsam distanzierten sich die Kicker des SV Plötzkau und des FC Stahl Aken am 6. April vom Rassismus und fordern Ehrlichkeit ein. (Archivfoto: Verein)

Die zweite Mannschaft des VfB Ottersleben hatte wegen angeblicher rassistischer Äußerungen gegen einen ihrer Kicker am 23. März in der 70. Minute das Spielfeld verlassen. Die Plötzkauer lagen zu diesem Zeitpunkt mit 3:1 in Führung. Wie das Sportgericht entschieden hat, lesen Sie hier.

Einwohner befürchten Schäden durch Bergbau

6.03 Uhr: Wiederholt sich etwa die Bergbaugeschichte von Staßfurt mit all ihren Licht- und Schattenseiten – nur wenige Kilometer östlich von der Salzstadt entfernt?

Die Bergbaufolgen in der Region Staßfurt sind noch allgegenwärtig – wie hier mit der Senke zwischen Rathmannsdorf (im Hintergrund rechts die St.-Pauli-Kirche) und Hohenerxleben. Darauf machte der Hohenerxleber Ortschaftsrat Helmut Müller (Linke) aufmerksam: „Die Senkung geht weiter.“ Diese hier stammt allerdings vom Kaliabbau aus Richtung Staßfurt-Friedrichshall. (Foto: Falk Rockmann)

Mit „Glück auf!“ – nach Art der Kumpel – begrüßt der Gast vom Bernburger Salzbergwerk die Hohenerxlebener. Raimund Bartl ist der Produktions- und Technikleiter Untertage des K+S-Werks in der Kreisstadt, und er hat Rederecht in der Sitzung des Hohenerxlebener Ortschaftsrats erhalten.

Wie aus einer Förderung der Landesregierung der Solequell entstand

5.29 Uhr: Der Solequell im Kurpark in Schönebeck dürfte zu den bekanntesten Anziehungspunkten der Elbestadt zählen. Ein Anlaufpunkt, über den nicht viele Städte in Deutschland verfügen. Und in ein paar Tagen, genauer gesagt am 1. Juni, wird das Heilbad in Bad Salzelmen 25 Jahre alt.

So sah der Solequell damals in der Bauphase aus. (Archivfoto: Kurparkverwaltung)

5.482.810 Besucher: So viele Gäste zählte die Kurparkverwaltung vom 1. Juni 1999 bis zum 24. Mai 2024. Ein Zeugnis dafür, wie beliebt und wichtig das Heilbad in Schönebeck ist.