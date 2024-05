Drei kaputte Scheiben sind das Ergebnis einer weiteren Vandalismus-Attacke in der Nacht zum Donnerstag. Was die Ascherslebener Stadtverwaltung tun will, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Erneut Vandalismus in Aschersleben: Wie die Stadtverwaltung nun vorgehen will

Die Schaufensterscheiben am Gemeindezentrum in Aschersleben sind an drei Stellen beschädigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Ich bin wirklich frustriert“, sagt Anne Bremer mit Blick auf die großen Fensterscheiben am Gemeindezentrum in der Breiten Straße. Dreimal haben Unbekannte die linke Seite der Schaufensteranlage in dem historischen Gebäude attackiert – offenbar mit Steinen. Und das Gemeindezentrum ist nicht das einzige Haus, das es in der Nacht zum Donnerstag getroffen hat.