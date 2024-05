Im Salzland haben wir vor der Wahl am 9. Juni mit Experten zu ausgewählten Themen gesprochen. In der letzten Folge ging es jetzt um Krankenhausnot und Ärztemangel.

Salzlandkreis/MZ/VS - Die Krankenhausversorgung im Salzlandkreis hat in den vergangenen Wochen und Monaten für erhitzte Gemüter gesorgt. Da war etwa der Umzug der Gefäßchirurgie vom Ascherslebener und Bernburger Ameos-Klinikum an den Schönebecker Standort, die Schließung von Chirurgie und Innerer Medizin sowie die Spezialisierung auf neurologische Fälle in der Notaufnahme bei Ameos in Bernburg oder der Weggang von Geriatrie, Anästhesiologie, Palliativ- und Schmerzmedizin aus Staßfurt Richtung Kreisstadt.