Weiße Bänder schmücken die Glocke, die wieder in ihren Turm in der Froser Kirche kommen soll.

Frose/MZ - Dreimal schlägt Rüdiger Kempe mit dem Hammer an den Glockenrand, bevor die knapp eine Tonne schwere Bronzeglocke am Mittwochnachmittag in den wolkenverhangenen Himmel schwebt. Ein voller, warmer Ton hallt durch die engen Gassen, die die Froser Stiftskirche umgeben und in denen sich zahlreiche Schaulustige drängen. St. Cyriakus bekommt nämlich endlich die wertvollste ihrer drei Glocken zurück.