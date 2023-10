Am Bahnhof in Weißandt-Gölzau hatten die Täter das letzte Mal zugeschlagen, dann wurden sie gefasst.

Dessau/Köthen/MZ - Bis zu dreieinhalb Jahre Haft – am Landgericht in Dessau wurde am Donnerstag der Prozess gegen vier junge Männer wegen Sprengung von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn mit dem Urteil beendet. Die Angeklagten hatten im Februar 2022 Automaten auf Bahnhöfen in Arensdorf (Köthen), Sachsendorf (Barby), Stumsdorf (Zörbig), Jeber-Bergfrieden (Coswig) und Weißandt-Gölzau (Südliches Anhalt) mit sogenannten Polenböllern angegriffen. Die Beute betrug rund 7.500 Euro, der – allerdings noch strittige – Sachschaden wurde auf 120.000 Euro beziffert.