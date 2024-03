Ein Tag im Leben von Menschen mit dem Down-Syndrom, Bernburg will die Friedhofsgebühren anheben und in Baby wird ein zwölf Kubikmeter tiefes Loch verfüllt: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 20. März 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 21. März 2024:

Das ist neu am Donnerstag

7.04 Uhr: In Aschersleben gibt es auf dem Friedhof ein Problem mit dort lebenden Rehen, die Blüten von frischen Sträußen auf den Gräbern fressen. Winningen hat auf dem Friedhof ein ganz anderes Problem, berichtete Bettina Schulze im Ortschaftsrat.

„In Aschersleben sind es die Rehe, und wir haben die Waschbären, die dort ihr Unwesen treiben“, erklärte sie und wollte wissen, ob dafür der Jagdpächter oder jemand anderes zuständig ist. In der Vergangenheit seien schon einmal Fallen aufgestellt worden, erinnerte sie sich und fragte, ob das jetzt wieder gemacht werden könnte.

Eine Lösung gab es im Ortschaftsrat jedoch noch nicht. Das Problem wurde aber in das Protokoll aufgenommen, sodass die Stadtverwaltung sich damit beschäftigen wird.

Ameos bietet Telefon-Hotline für Patienten an

6.48 Uhr: Nach der Schließungsnachricht von Ameos aus Bernburg vom Mittwochabend: Was machen eigentlich Patientinnen und Patienten, deren Termine oder Behandlungen von den Veränderungen betroffen sind?

Wie Ameos mitteilt, werden sie in den nächsten Tagen vom Klinikum Bernburg kontaktiert. Diejenigen, die noch Fragen haben könnten sich zusätzlich werktags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03471/34 15 52 beraten lassen.

Ein Tag für das Down-Syndrom

6.21 Uhr: Jeden Donnerstag komm die Fördergruppe der Lebenshilfe Bördeland aus Staßfurt zur Schwimmtherapie in das Berufsförderungswerk Sachsen-Anhalt in Staßfurt. Denn was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist es für Marcel Fabian, der das Down-Syndrom hat, nicht. Er gehört zu denen, die das sogenannte Down-Syndrom haben.

Auch zum Reiten geht es für die Klienten der Lebenshilfe. Marcel Fabian ist hoch zu Ross, während André Augustin mit Hippotherapeutin Ines Gahler-Remus die Tranche führt. (Foto: Carolin Borchardt)

Der Alltag ist strukturiert, und was die Menschen erleben, lesen Sie hier.

Erdloch in Barby wird verfüllt

6.09 Uhr: Zwölf Kubikmeter groß ist das Loch in der Barbyer Wiese. Für Menschen hätte das gefährlich werden können. Es kommt in Bergbaugebieten immer mal wieder vor, dass der Untergrund zu Überraschungen führt.

Der Bagger hatte das Loch soweit aufgeweitet, dass seine Abmaße deutlich wurden. Etwa zwölf Kubikmeter waren frei gespült worden. (Foto: Thomas Linßner)

Wenn zum Beispiel in alten Schächten der historische Grubenausbau aus Holz nachgibt und sich oberirdische Löcher bilden, die schon mal ein Auto oder Haus verschlucken können. In solchen Fällen spricht man vom Tagesbruch oder auch Erdfall. Wie ist es dazu gekommen?

Sterben in Bernburg wird teurer

5.21 Uhr: Die Lebenshaltungskosten sind zuletzt inflationsbedingt rasant gestiegen. Nun wird für die Bernburger auch das Sterben teurer. Die Stadt plant eine Anhebung der Friedhofsgebühren zum 1. Juni, die der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 25. April absegnen soll.

Die Friedhofsgebühren in der Stadt Bernburg und ihren Ortsteilen sollen zum 1. Juni 2024 steigen. (Foto: Torsten Adam)

Die Vorberatung der neuen Gebührensatzung in den Ortschaftsräten stieß nicht allerorten auf Zustimmung. So mündeten die Diskussion etwa in Peißen und Poley in ablehnenden Entscheidungen.