Nach Ameos-Entscheidung Ohne Bernburg: Reichen zwei Notaufnahmen für den Salzlandkreis?

Ameos schließt Stationen und mit Ausnahme der Neurologie auch die Notaufnahme in der Kreisstadt Bernburg. Was bedeutet das für die Krankenhauslandschaft im Salzlandkreis? Ist die Grundversorgung in der Region so noch gesichert? Warum der Landrat jetzt erstmal den Vertrag mit dem Betreiber von Juristen prüfen lassen will.