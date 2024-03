Ameos schließt Stationen Nach Bernburg kommen fast nur noch Schlaganfälle

Klinik-Betreiber Ameos reduziert die Notaufnahme am Krankenhaus in Bernburg auf Notfälle in der Neurologie. Außerderm spezialisiert man sich dort auf die Orthopädie. Geschlossen werden die Stationen für Chirurgie und innere Medizin. Welche Gründe die Gruppe nennt und wie viele der etwa 250 Mitarbeiter betroffen sind.