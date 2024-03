Seit Jahren ist Ronny Reitzig als Stadtführer in Aschersleben unterwegs. Wir treffen ihn am Adalbertkreuz bei Westdorf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wir treffen uns an historischer Stelle. „Mehr Geschichte als hier geht nicht“, sagt Ronny Reitzig und weist auf das schlichte Steinkreuz, das an einem Feldweg bei Westdorf gleich hinter dem Autohof Lorenz am Ackerrain steht. Das Sühnekreuz, stolze 950 Jahre alt, erinnert an einen heimtückischen Mord. An dieser Stelle soll Egeno II. von Konradsburg Adalbert II. erschlagen haben.