Auch in Kitas und Horten: Verdi ruft kommunale Beschäftigte im Salzlandkreis am Mittwoch zum Warnstreik auf. Ein defekter Traktor sorgt für Stau im Berufsverkehr in Bernburg. Schalke-Fans verteilen Geschenke im Kinderheim in Aschersleben: Im Ticker von Dienstag, 11. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Dienstag:

19.33 Uhr: Können Großveranstaltungen in Staßfurt noch bezahlt werden? Der Gewerbeverein gibt das Kirschblütenfest wegen begrenzter Kapazitäten ab.

Werden solche Großveranstaltungen wie das Kirschblütenfest am 1. Mai in Staßfurt noch bezahlbar sein? Sollte das für Veranstalter Burkhard Nimmich der Fall sein, plant er besagtes Fest erstmals auf dem Benneck'schen Hof – nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen. (Foto: Falk Rockmann)

Der neue Veranstalter will sehen, wie groß der Sicherheitsaufwand wird. Die ganze Geschichte erzählen wir Ihnen hier.

Lieber für Schönebeck zur Meisterschaft

18.51 Uhr: Trotz bürokratischer Hürden kämpft Para-Bogensportler Frank Brehmer dafür, seinen Heimatclub Union Schönebeck bei Meisterschaften zu vertreten.

Frank Brehmer ging bei den Landesmeisterschaften in Nachterstedt für PSV Magdeburg an den Start. (Foto: Frank Brehmer)

Was Union und ihn daran bisher hindert, erklären wir Ihnen hier.

Effizienzsiegel für das Wunderblech aus Bernburg

18.02 Uhr: „Wunderblech“ aus Bernburg: Der Aluminiumverarbeiter Almeco ist als Energiegewinner ausgezeichnet worden.

Marko Mühlstein, Geschäftsführer der Landesenergieangentur Sachsen-Anhalt, (links) und Energieminister Armin Willingmann (3. von links) überreichten Effi Kritzler (Almeco-Prokuristin) und Forschungsleiter Reinhard Dasbach (4. von links) das Effizienzsiegel. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum die Firma mit Sitz im Gewerbegebiet an der A 14 als erstes Unternehmen im Land das Effizienzsiegel für Energiegewinner erhalten hat lesen Sie hier.

Theatergruppe probt Krimi-Parodie

16.39 Uhr: Die Theatergruppe „Mona Lisa“ probt derzeit an einem neuen Stück. „Mordstödlich!“, eine Krimi-Parodie von Peter Gordon, feiert am Sonnabend, 22. Februar, ab 19.30 Uhr im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater Premiere.

Die Theatergruppe „Mona Lisa“ probt derzeit am neuen Stück. „Mordstödlich!“, einer Krimi-Parodie. (Foto: Veranstalter)

Im Mittelpunkt steht Lady Mildred, die laut Ankündigung ebenso in die Jahre gekommen ist wie ihr englischer Landsitz. Dorthin lädt sie einige Freunde ein – doch das Ende der Party erlebt Lady Mildred nicht. Die Krimikomödie wird nach der Premiere auch am Sonntag, 23. Februar, ab 16 Uhr, sowie am Sonnabend, 29. März, ab 19.30 Uhr gezeigt.

Karten sind im Metropol, Schloßstraße 20, Telefon 03471/34 79 40, in der Stadtinformation, Lindenplatz 9, Telefon 03471/3 46 93 11 und online unter www.theater-bernburg.de erhältlich.

Verdi ruft im Salzlandkreis zum Warnstreik auf

15.24 Uhr: In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst ruft Verdi für Mittwoch unter anderem die kommunalen Beschäftigten ganztägig zum Warnstreik im Salzlandkreis auf. Betroffen sind die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas und Horten, Verwaltungen, Jobcenter, in der Bundesagentur für Arbeit und in allen Dienststellen des Landratsamtes. Einen gleichlautenden Aufruf gibt es auch für die Mitarbeiter der Städte Schönebeck, Barby und Calbe.

Die Arbeitgeberseite habe zuvor in der ersten Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst kein Angebot vorgelegt, so Verdi. Die Gewerkschaft reagiere nun mit den ersten Warnstreiks in dieser Tarifauseinandersetzung. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von 8 Prozent, aber mindestens 350 Euro, die Erhöhung verschiedener Zuschläge, zusätzliche Urlaubstage.

Außerdem will sie die Einführung des sogenannten „Meine-Zeit-Kontos“, einem Wahlmodell, in dem die Beschäftigten individuell und stärker über ihre Arbeitszeit und Möglichkeiten zur Entlastung entscheiden können.

„Liebeszauber“ im Bestattungsinstitut

15.06 Uhr: Valentinstag im Bestattungsinstitut? Was nach einer seltsamen Kombination klingt, wird am Donnerstag, 13. Februar – dem Tag vor dem Valentinstag –, Realität. Denn dann findet im Bestattungsinstitut Heinz Knoche in der Oberstraße 50 eine Veranstaltung zum Thema „Liebeszauber“ statt.

Silke Walkstein und Lars Buchmann halten einen Vortrag zum „Tag der Verliebten“ und sprechen darüber, was so alles mit einem passiert, wenn man verliebt ist. Humorvoll und unterhaltsam gehe es in dem Vortrag zu, kündigt Silke Walkstein an.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Los geht es 17.30 Uhr.

Zeichnen lernen in Bernburg

14.28 Uhr: Die Kreisvolkshochschule startet an ihrem Bernburger Standort, Vor dem Nienburger Tor 13a, einen neuen Zeichenkurs. Los geht es am Mittwoch, 26. Februar, ab 17 Uhr.

Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung informiert, führe Kursleiterin Miriam Seibel Anfänger in die Zeichenkunst ein und vermittle anhand einfacher Motive die wichtigsten Grundlagen – etwa zur perspektivischen Darstellung, Linienführung oder der Arbeit mit Licht und Schatten. Die ausgebildete Kostüm-und Bühnenbildnerin gehe dabei auf die individuellen Vorkenntnisse der Teilnehmer ein. So könnten laut der Ankündigung auch erfahrene Hobbyzeichner auf ihre Kosten kommen, indem sie neue Fertigkeiten erlernen und ihre Experimentierlust anregen.

Eine Voranmeldung ist notwendig, und zwar online unter kvhs.salzlandkreis.de. Weitere Informationen erhalten Interessenten darüber hinaus auch telefonisch unter 03471/6 84 62 42 18.

Das sind die drei Wahlkreise

13.39 Uhr: Noch mal von vorne: Wer wählt eigentlich mit wem genau? Dafür haben wir Ihnen einmal die drei Wahlkreise grafisch aufbereitet. Zum Beispiel den neuen Wahlkreis 67 aus Börde und Salzlandkreis:

Neu und ganz schön groß ist der Wahlkreis 67. (Grafik: Tobias Büttner)

Carneval der Tiere in Gatersleben

12.50 Uhr: Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann wollen die Gaterslebener mit einem „Tastenfeuerwerk“ und vierhändiger Klaviermusik überraschen.

Die beiden Pianisten Markus (links) und Pascal Kaufmann kommen nach Gatersleben. (Foto: Laurenz Grieger)

Was bei ihrem Carneval der Tiere auf dem Plan steht, verraten wir Ihnen hier.

Gemeinsame Abzeichen für die Egelner Mulde

12.03 Uhr: Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die Risikoanalyse für den Brandschutz überarbeiten. Das kündigte der Vorsitzende des Ausschusses für Brand- und Katastrophenschutz, Michael Kieler (CDU), in der ersten Sitzung dieses Gremiums in der neuen Legislaturperiode an.

Der Ausschussvorsitzende Michael Kieler (r.) und Wolmirslebens Ortswehrleiter Mike Fries zeigen die neuen einheitlichen Ärmelabzeichen für die Kameraden. (Foto: René Kiel)

Warum es dabei nicht nur um sonstige Risiken, sondern auch um einheitliche Abzeichen geht, erklären wir Ihnen hier.

IPK: 70.000 Euro bei Gewächshaus-Brand

11.14 Uhr: Der Brand in einem Gewächshaus des Gaterslebener Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) am vergangenen Mittwoch hat einen Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro verursacht.

Darüber informiert jetzt der IPK-Sprecher. In der Schadenssumme enthalten seien auch die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtung. Mehr dazu lesen Sie hier.

War Thomas Müntzer in Aschersleben?

10.47 Uhr: 2025 ist das Jahr der Jubiläen für das Ascherslebener Gymnasium Stephaneum: Die Europaschule feiert ihr 700-jähriges Bestehen und der Verein der ehemaligen Stephaneer kann auf 125 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.

Auch der Ausbruch des Bauernkrieges jährt dieses Jahr sich zum 500. Mal und eine Person, die damit eng in Verbindung gebracht wird, war zu DDR-Zeiten sogar Namenspatron des heutigen Gymnasiums: Thomas Müntzer.

Stimmt die Geschichte von Thomas Müntzer als Lehrer in Aschersleben? (Foto: Thilo Leuschner)

Schon lange hält sich die Behauptung, der Reformator hätte im Rahmen seiner Tätigkeit als Probst im Froser Kanonissenstift auch am Stephaneum unterrichtet. Doch wie viel ist wirklich dran an diesem Mythos?

Am heutigen Dienstag kann man sich im Rahmen des Forschungsberichtes „Thomas Müntzer – Lehrer am Stephaneum“ ab 18.30 Uhr durch Museumsleiterin Trisha Cisielskie in der Aula Haus I aufklären lassen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Könnern ehrt beim Neujahrsempfang

10.08 Uhr: Der 73-Jährige Könneraner Michael Claes hat 30 Jahre lang als Stadtratsvorsitzender die Geschicke der Einheitsgemeinde geprägt. Dafür wurde er beim Neujahrsempfang ausgezeichnet.

Bürgermeister Martin Zbyszewski (links) und Sabine Fischer zeichnen beim Neujahrsempfang der Stadt Könnern den neuen Ehrenbürger Michael Claes aus. Als Moderator kommentierte Peter Sander (rechts) die Veranstaltung. (Foto: Stadt Könnern)

Wer außerdem noch ausgezeichnet wurde, erfahren Sie hier.

Defekter Traktor legt Berufsverkehr lahm

9.13 Uhr: Ein defekter Traktor legt am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Bernburg lahm.

Ein defekter Traktor legte am Morgen den Berufsverkehr in Bernburg lahm. Er blieb an der Molkereikreuzung liegen. (Foto: FFW Bernburg)

Warum genau die Annenbrücke zeitweise nicht mehr befahrbar war, erklären wir Ihnen hier.

Schalke-Fans verteilen Geschenke

8.22 Uhr: Ascherslebens Schalke-Fanclub pflegt seit drei Jahren gute Kontakte zum Geschwisternest des IB.

Gero Boennen, Bernd Wagner (von links) und Steffen Müller freuen sich mit Nadja Wanke und den Kindern, dass die Überraschung gelungen ist. (Foto: Kerstin Beier)

Jetzt spendete er spenden Spielzeug, Bücher und Co. ans Kinderheim. Wie das angekommen ist, lesen Sie hier.

Aqurellgruppe stellt in Eggersdorf aus

7.39 Uhr: Der Kultur- und Heimatverein Eggersdorf lädt zur Ausstellungseröffnung der Aquarellgruppe „Farbenfluss“ ein. Die Ausstellung hat das Motto „Natur und Lebenswelten“. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr in Eggersdorf im Galerieraum der Heimatstube (Reformstraße 5) statt. Der Eintritt ist frei.

2009 fing alles an. Einige Mitglieder der Gruppe hatten das große Glück in der Zeit von 2009 bis 2011 bei der Künstlerin Regina Müller das Aquarellmalen zu erlernen. Die Aquarellgruppe gründete sich 2011. Der damalige Kursleiter Volker Straube gab der Gruppe ihren heutigen Namen. Straube leitete die Gruppe zehn Jahre an.

Baumfällungen für den Bau des Amtsgerichts

6.57 Uhr: In Vorbereitung auf die Baumaßnahmen zur Errichtung des neuen Amtsgerichtes An der Darre müssen in der Ölstraße in Aschersleben Bäume gefällt werden.

Der Salzlandkreis hat die Genehmigung erteilt, diese Bäume in unmittelbarer Nähe zu dem Parkplatz, auf dem das Gebäude entstehen soll, in den beiden Wochen zwischen dem 17. und 28. Februar zu fällen. Zum Ausgleich sind Ersatzpflanzungen geplant.

Polizei in Calbe: Neuer Standort, strengere Kontrollen

6.24 Uhr: Die Polizei in Calbe hat kürzlich ihren neuen Standort am Markt 11 bezogen und der Umzug bringt mehr als nur frischen Wind.

André Bellmann hat jetzt seinen Dienstsitz unter der Adresse Markt 11 in der kleinen Saalestadt. (Foto: Thomas Höfs)

Mit einem barrierefreien Büro und direktem Blick auf den Marktplatz sorgt Polizeibeamter André Bellmann für Ordnung in der verkehrsberuhigten Zone.

Besonders brisant: Trotz Schrittgeschwindigkeit rasen viele Autofahrer rücksichtslos durch die Innenstadt. Welche Folgen das jetzt Folgen für die Raser hat, lesen Sie hier.

Bernburg versinkt im Müll

5.57 Uhr: In der Saalestadt wird vermehrt illegal Abfall auf Plätzen und Fußwegen „entsorgt“. Im vergangenen Jahr war es das Altglas, nun der Sperrmüll, der den Bernburgern im Winter augenscheinlich über den Kopf zu wachsen droht.

Wilder (Sperr)-Müll gegenüber des Klinikums in Bernburg. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet türmen sich Haufen von Sofas, Küchenmöbeln, Beistelltischen, Teppichen und mittendrin Spielzeug und Altkleider. Wie Stadt und Kreiswirtschaftsbetrieb dieses Problem angehen, lesen Sie hier.

In Staßfurt sollen die Bürger selber mähen

6.12 Uhr: Der Staßfurter Ortsbürgermeister Stephan Czuratis wirbt für eine Entlastung des Stadtpflegebetriebs - durch Eigeninitiative der Bürger.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt wäre dankbar über Hilfe jeder Art, wenn es um die Grünflächenpflege geht. In Rathmannsdorf halfen schon das BBRZ, den Festplatz zu mähen, oder rund um den Spielplatz auch Familienväter. (Foto: Falk Rockmann)

Die Staßfurter, meint nämlich Czuratis, könnten doch öffentliches Grün vor ihrer Tür künftig selbst mähen.