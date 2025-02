Gatersleben/MZ. - Der Brand in einem Gewächshaus des Gaterslebener Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) am vergangenen Mittwoch hat einen Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro verursacht. Darüber informiert jetzt IPK-Sprecher Christian Schafmeister. In der Schadenssumme enthalten seien auch die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtung.

