Ascherslebens Schalker spenden Spielzeug, Bücher und Co. ans Kinderheim „Geschwisternest““

Engagement in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Es hatte ein bisschen was von Bescherung am Heiligabend, als am Freitagnachmittag drei Männer im „Geschwisternest“ des Internationalen Bundes (IB) auftauchten. Im Gepäck hatten Steffen Müller, Bernd Wagner und Gero Boennen eine große Tasche voller Spielzeug: Kinderbücher, Puzzles, Autos, Plüschtiere.