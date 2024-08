Ein Flucht vor der Polizei, die auf den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn endet, Bernburg lässt sich den Sonnenschutz für Kita-Kinder einiges kosten, eine Schönebecker Firma reißt in Magdeburg die Hochsilos an der Elbe ab: Im Ticker von Dienstag, 13. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live" heißt der Newsblog:

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 12. August 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 13. August 2024.

Das ist neu am Dienstag:

8.04 Uhr: Bereits am Sonntag wurde laut Polizei in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Armstrongstraße in Aschersleben eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang durch die Hauseingangstür und begaben sich in den Keller.

Sie entwendeten ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Stiffee Red Bull, eine gelbe Kaffeemaschine und ein Stand Up Paddle Board mit Pumpe. Der Einbruch wurde gegen 18 Uhr bemerkt.

Polarlichter in der Nacht

7.29 Uhr: Noch mehr Hingucker gefragt? Die Ascherslebener Sternfreunde weisen darauf hin, dass es in den kommenden Nächten auch in den hiesigen Breiten wieder Polarlichter zu sehen geben könnte.

Sternfreund Klaus Rockmann, der Sonnenexperte in der Runde, hat derzeit zahlreiche Sonnenflecken am Zentralgestirn ausgemacht, die genau solche bunten Lichter an den Nachthimmel zaubern können.

Grundstücke in Calbe unter Wert verkauft?

7.02 Uhr: Rechnungsprüfer üben Kritik an der Verwaltung der kleinen Saalestadt. Der Vorwurf: Grundstücke in Calbe seien unter Wert verkauft worden.

Nur kommt die gut zehn Jahre zu spät, zeigt der jüngste Jahresabschluss, der den Stadträten jetzt vorliegt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Auf der Flucht in den Gleisen hängengeblieben

6.38 Uhr: In Alexisbad ist es in der Nacht zum Montag gegen 4.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Auto auf die neben der Straße verlaufenden Schienen der Harzer Schmalspurbahnen geraten. Laut einer Sprecherin des Polizeireviers Harz ist der Fahrer des Unfallautos, ein 31-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis, zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In einer Linkskurve unweit des Morada-Hotels sei er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Eigentlich soll nur die Bahn auf den Gleisen der Harzer Schmalspurbahn in Alexisbad fahren. Ein 31-Jähriger landete dort aber in der Nacht zum Montag mit seinem Auto auf der Flucht vor der Polizei. (Symbolfoto: dpa)

Die Beamten vermuten, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen gestanden habe, eine Blutprobe wurde deswegen von der Polizei angeordnet. Warum genau es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Polizeikräfte aus Mansfeld-Südharz ermitteln zusammen mit dem Polizeirevier Harz in dem Fall, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung – die Kennzeichen am Auto seien als entwendet identifiziert worden, hieß es. Hinzu komme aufgrund der Flucht vor der Polizeikontrolle der Tatbestand des verbotenen Fahrzeugrennens. Das Auto sei außerdem nicht haftpflichtversichert gewesen.

Bei dem Unfall habe der Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Diese seien von Rettungskräften noch vor Ort behandelt worden. Eines bleibt so offen wie der Ausgang der weiteren Ermittlungen: Woher genau im Salzlandkreis der 31-Jährige kommt, konnten die verschiedenen beteiligten Polizeibehörden auch auf Nachfrage nicht herausfinden. (jub/fk)

Sonnenschutz für Kita-Kinder

6.22 Uhr: Die Stadt Bernburg investiert mehr als 400.000 Euro in ihre Kindereinrichtungen. Der Fokus liegt auf der Gesundheit der Kinder - auch und gerade im Sommer.

Große Sonnenschirme, so wie in der Kita Aderstedt, sollen für weitere Einrichtungen angeschafft werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was alles in den kommenden Monaten gebaut wird, erfahren Sie hier.

Polarlichter inklusive Sternschnuppe

6.11 Uhr: Ein bisschen ist es wie ein Sechser im Lotto für Nicole Ludwig aus Grimschleben gewesen. Denn als sie in der Nacht zum Montag die Polarlichter fotografieren wollte, gelang ihr etwas ganz Besonders.

Volltreffer: Polarlichter inklusive Sternschnuppe fing Nicole Ludwig in Grimschleben ein. (Foto: Nicole Ludwig)

Sie konnte dabei auch eine Sternschnuppe auf einem der Bilder einfangen. „Polarlichter und Sternschnuppe - wie genial“, freute sich die Fotografin.

Hoher Auftrag in Magdeburg

5.50 Uhr: Eine Schönebecker Firma ist derzeit in Magdeburg damit beschäftigt, die Hochsilos in Westerhüsen abzureißen. Wie Roder und Sohn an den Auftrag gekommen sind, lesen Sie hier.

Die ehemaligen Hochsilos in Magdeburg werden von einer Schönebecker Firma abgerissen. (Foto: Stefan Demps)

Das Ganze soll noch knapp zwei Monate dauern. Auch die Vorbereitungen haben einige Zeit in Anspruch genommen. Allein die Entscheidung, ob man sprengt oder anders abreißt, war schon gar nicht so einfach an der Elbe.