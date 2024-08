Neubau im Stadtzentrum Ist Baustraße in Ascherslebener Innenstadt zum Lichtereinkauf Geschichte?

Beim Fielmann-Neubau in der Ascherslebener Taubenstraße geht es voran. Nach baulichen Problemen im Kellerbereich will das Unternehmen noch in diesem Jahr die neue Filiale eröffnen.