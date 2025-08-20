Der Heimatverein Droßdorf lädt am Samstag zum Sommerfest nach Rippicha ein.

Rippicha/MZ. - Der Heimatverein Droßdorf wird am kommenden Sonnabend, 23. August, den vollkommen neu gestalteten Spielplatz am Teich in Rippicha mit einem großen Sommerfest feierlich eröffnen.

Um 15.30 Uhr findet dazu eine kurze Feierstunde mit einer Kinderüberraschung statt. Das eigentlich Fest findet auf dem Platz am Gemeindezentrum in Droßdorf statt. Das beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst.

Ab 14.30 Uhr wird die große Kaffee- und Kuchentafel eröffnet. Spenden von Leckereien aus dem Ofen können ab 13.30 Uhr abgegeben werden. Dazu gibt es Livemusik mit „Streichen, Zupfen, Singen“ aus Zeitz. Ab 17 Uhr gibt es weitere Livemusik und um 20 Uhr findet die Verlosung der Spielplatz-Tombola statt.

„Mit der Wiederbelebung des Vereins vor drei Jahren hatten wir beschlossen, neben der Gestaltung unseres Gemeindelebens mittels verschiedener jährlicher Veranstaltungen ein soziales Projekt zu verfolgen: Wir wollten den evangelischen Kinderspielplatz von Oskar Brüsewitz erneuern und mittelfristig zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt ausbauen“, erklärt Frank Melzer.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Droßdorf sorgte zusammen mit den Mitgliedern und zahlreichen Sponsoren für rund 40.000 Euro für die Neugestaltung.

Dafür wurden unter anderem eine fünf Meter hohe Kletterpyramide mit Fallschutzmatten errichtet. Eine Nestschaukel entstand neu, eine vorhandene Rutsche mit zwei kleinen Schaukeln wurde aufgearbeitet.

„Zwei robuste Bänke wurden durch Vereinsmitglieder selbst hergestellt, drei weitere moderne Bänke angeschafft. Eine Tischtennisplatte wird gegenwärtig aufgebaut, das dazugehörige Areal wurde schon gepflastert und das gesamte Gelände mit drei Hängern Muttererde nivelliert und begrünt“, so Melzer weiter.

Für die zukünftige Ausgestaltung des Spielplatzes sollen weitere Bänke, Wege und ein Schaukasten angeschafft werden. Dazu soll auch das Brüsewitzsche Spielplatz-Schild saniert werden.