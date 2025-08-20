Über Aschersleben und das Seeland liegt am Mittwoch Rauchgeruch in der Luft. Die Feuerwehr gibt Entwarnung – doch woher kommen Nebel und Brandgeruch?

Rätselhafter Rauchgeruch in Aschersleben und Seeland – Feuerwehr gibt Entwarnung

Aschersleben/MZ/FGE/KWU - Am Mittwochnachmittag (20. August) sorgt ein ungewöhnlicher Schleier über Aschersleben für Aufsehen. Viele Bürgerinnen und Bürger berichten von einer diesigen Luft und einem deutlichen Rauchgeruch. In den sozialen Medien, etwa auf Facebook, wird eifrig nach möglichen Ursachen gefragt.